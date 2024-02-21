Axios: в марте в США могут объявить шатдаун

Источники портала Axios не исключают, что в марте в США произойдет шатдаун.

Эксперты предполагают, что ситуация может развиваться по одному из двух сценариев. Согласно первому, шатдаун произойдет в любом случае. Возможно, длится он будет несколько дней. Конгрессмены так и не смогли договориться о том, сколько и на какие цели необходимо выделять деньги. Вероятнее всего уже 1 марта американское правительство заявит о временном прекращении работы. 8 марта будет объявлено о шатдауне. Эти даты указаны неслучайно: подписанный президентом Джо Байденом законопроект о продлении финансирования действует до 1 и 8 марта (по разным пунктам).

«Люди прогнозируют шатдаун, пусть он и продлится всего несколько дней», - приводит Axios слова неназванного законодателя-республиканца.

Шатдаун не освободит конгрессменов от принятия решения. Бюджет на 2024 год необходимо согласовать до 30 апреля.

Источник сообщает, что второй вариант развития событий — республиканцы и демократы находят компромисс и работают дальше. Некоторые договоренности уже достигнуты, но все очень ненадежно.

Ранее мы сообщали, что бывший постпред США при ООН Никки Хейли сравнила подход американских конгрессменов к распределению финансов с поведением пьяных моряков.