Ажиотаж перед 1 сентября в Подмосковье: какие цветы станут самой дорогой покупкой для родителей?

Флорист из Красногорска Мария рассказала REGIONS, что последние несколько дней перед 1 сентября характеризуются массовыми покупками цветочных композиций родителями и учениками, что приводит к увеличению стоимости. Эксперт назвала цветы, которые подорожают сильнее других видов.

Согласно прогнозам аналитиков, цены на популярные сезонные цветы демонстрируют рост от 10% до 40% по сравнению со стандартными периодами. Как пояснила специалист, конкретная величина надбавки зависит от нескольких факторов: типа букета, места его приобретения и видового состава используемых растений.

«Сильнее всего возрастают цены на классические школьные букеты: хризантемы, герберы, астры, альстромерии и готовые дизайнерские композиции», — отметила флорист.

По мнению эксперта, наиболее доступные варианты из 10–15 полевых или срезанных цветов с минимальным оформлением подорожают приблизительно на 10–20%. Если в обычные дни такой букет можно приобрести за 700–900 руб., то в праздничный период его цена достигнет примерно 1080 руб.

Композиции средней ценовой категории, включающие популярные цветы с профессиональной упаковкой и дизайном, вырастут в стоимости на 15–30%. Эксперт отметила, что именно финальные 3–5 дней перед 1 сентября становятся наиболее интенсивным периодом для цветочных магазинов, когда спрос достигает своих пиковых значений.

