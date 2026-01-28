Ажурные папоротники и ледяные цветы: физик раскрыл, как «письма зимы» появляются на ваших окнах

В морозные дни, когда за стеклом бушует стужа, а внутри царит уют, на оконных стеклах расцветают волшебные картины — ажурные ледяные папоротники, хрупкие кристаллические цветы и прихотливые ветвистые узоры. Это явление, которое многие поэтично именуют «письмами зимы», имеет строгое научное объяснение, сообщил REGIONS.

В интервью REGIONS физик-экспериментатор Роман Волков раскрыл природу этого феномена: зимние узоры — это не обычный иней, а следствие прямого перехода водяного пара из воздуха в твердую фазу, минуя жидкое состояние. Данный физический процесс носит название депозиции.

«Когда теплый, влажный воздух из комнаты соприкасается с холодным стеклом (ниже точки росы), пар конденсируется и сразу замерзает. Но почему узоры такие сложные? Потому что лед кристаллизуется по определенной гексагональной решетке», — пояснил физик.

Специалист уточнил, что наиболее выразительные и сложные кристаллические формы возникают при сочетании трех ключевых условий: внезапного снижения температуры на улице, повышенной концентрации водяного пара в комнатном воздухе и идеально гладкой поверхности стекла. Классический пример — окна в традиционных деревянных рамах, не оснащенных современными герметичными стеклопакетами, которые как нельзя лучше подходят для этого природного творчества.

«Современные окна почти не "рисуют" — они слишком теплые внутри. А вот в старых домах мороз до сих пор пишет свои картины. И если присмотреться, можно увидеть в них целые ландшафты — леса, реки, крылья бабочек. Это не метафора, а физический отклик природы на микромир поверхности стекла», — отметил эксперт.

