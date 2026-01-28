Кухта в Подмосковье: зимнее чудо, которое восхищает и тревожит местных жителей

На деревьях, кустарниках и заборах в Люберецком округе появилась кухта — последствие мощного снегопада, которое восхищает своей необычностью жителей. Они фотографируют интересное образование и публикуют фото в соцсетях, сообщил REGIONS.

«Шапки снега образовывают на деревьях причудливые формы, скручиваясь в ленты, не опадая», — рассказали пользователи соцсетей.

Наиболее живописную локацию, где сохранилось настоящее зимнее чудо, обнаружили жители Малаховки — это тихий переулок, в котором до сих пор царит волшебная атмосфера новогодних праздников.

Термин «кухта» обозначает массивные снежные шапки, которые формируются на ветвях деревьев после продолжительного и интенсивного снегопада.

Густое снежное покрывало, окутывающее кроны, создает серьезные препятствия для местной фауны: пернатым становится сложно добывать корм из-под снежной толщи, а хищники теряют маневренность при выслеживании добычи.

Причиной столь масштабного проявления кухты стал аномальный снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье 27 января и признанный сильнейшим за последние семь десятилетий, что привело к образованию исключительно плотного и тяжелого снежного покрова на деревьях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье усилили темпы работ по уборке из-за снегопада.