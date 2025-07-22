«B связи с переездом»: в ХМАО массово продают салоны красоты

В Сургуте массово продают салоны красоты, сообщил muksun.fm. В июле на сайте объявлений можно найти информацию о трех салонах, которые выставлены на продажу.

По информации издания, один автор объявления указал причину. Он рассказал, что больше не может распоряжаться салоном в связи с переездом. Собственник предлагает приобрести объект площадью 104 кв. м за 13,5 млн руб. По его словам, помещения оборудованы всем необходимым инвентарем и мебелью. Салон находится на первом этаже многоэтажного жилого дома.

По данным издания, второй объект предлагают приобрести за 5,5 млн руб. Собственник написал, что ранее в здании располагался магазин. Было принято решение сделать дизайнерский ремонт. Автор объявления отметил, что готов торговаться.

По информации издания, третий объект не отличается большим пространством. На территории 14 кв. м вмещаются два кресла и стойка администратора. Из преимуществ — капитальный дизайнерский ремонт, выполненный собственными руками. Собственник уверен, что объект стоимостью 1,6 млн руб. подойдет для любого бизнеса.

Ранее сообщалось, что на «Авито» в Москве предлагают «кошку на удаленке» за 500 руб.