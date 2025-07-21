На «Авито» в Москве предлагают «кошку на удаленке» за 500 рублей

Москвичи придумали необычный способ, как заработать на корм и лечение для питомца, — премиум подписку на кошку Милку можно приобрести за 500 рублей. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Эксклюзивную ежемесячную подписку на животное продают в Москве. Согласно описанию объявления, подписка включает в себя ежедневные фотографии Милки.

«Знакомьтесь — это Милка, Mилуш, Mилусик, Милa, Буб. Она Девoн Pекс по своей породе. Ей полтора годика, она еще совсем кроха. Милка очeнь активная и смешная, ежедневно от нее исходит бешеный позитив, которым мы готовы поделиться с вами», — указано в объявлении.

Фото: [ городская доска объявлений ]

В закрытом канале по подписке автор обещает ежедневные фото и видео Милы, которые поднимут настроение и дадут заряд на весь день. Также продавец отметил, что все заработанные средства пойдут на содержание животного, корм, одежду и врачей.

«Я не простая кошечка, из-за плохого содержания у заводчика у меня есть ряд заболеваний, с которыми борются мои родители по сей день», — написал автор объявления от лица Милки.

Стоит необычная подписка 500 рублей в месяц.

Ранее на «Авито» в Москве продавали свадебное платье Elie Saab за 1,4 млн рублей.