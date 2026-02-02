Баба‑яга на продажу: в Павловском Посаде выставили двух сказочных «проводниц между мирами»

Жительница Павловского Посада выставила на продажу двух Бабок-ежек на метлах. Музейный работник Ирина Соколова рассказала REGIONS, с чем в народном сознании ассоциируется героиня сказок — проводница между мирами, прославившаяся мудростью и коварством.

По данным издания, изделия ручной работы, выполненные из ваты, представляют собой довольно жутковатые фигурки. Сотрудник музея Соколова отметила, что образ Бабы-яги, несмотря на устрашающий вид, воспринимается как оберег.

«Образ, пусть и пугающий, воспринимается как оберег, способный отпугнуть настоящую нечисть и злые силы. Покупая такую фигурку, люди как бы приручают этот мощный образ, превращая его из угрозы в защитника», — рассказала собеседница REGIONS.

Ирина Соколова отметила, что у многих людей Баба-яга вызывает ностальгию. Они вспоминают, как в детстве бабушки читали сказки о хранительнице леса. В сказках она часто помогает героям, но учитывает поступки каждого. Тем, кто проявляет смекалку, всегда позволяет выбраться живыми и невредимыми. Герои, проявившие глупость и злость, всегда наказаны за это.

«Это часть нашей национальной идентичности, элемент фольклора, который передается из поколения в поколение. Такие игрушки вызывают ностальгию, напоминают о детстве, сказках, бабушкиных историях. Это не просто декор, это связь с корнями, с традициями. А в холодное время года особенно хочется тепла и защиты», — высказала мнение эксперт.

