Бабье лето доберется до Центральной России в конце сентября

Среднесуточная температура воздуха в Нижнем Тагиле, расположенном в центральной части России, составит до +17 градусов. Такая температура будет держаться в городе в период с 28 по 30 сентября. В вечернее время температура воздуха не будет опускаться ниже 13 градусов тепла. Осадки не ожидаются. Однако будет ветрено. В конце сентября в регионе установится солнечная и малооблачная погода.

Осенью у многих людей начинается депрессия. Психолог Зарипова дала рекомендации, как не поддаться плохому настроению: умеренно заниматься спортом, правильно питаться, спать много часов, гулять на свежем воздухе, развивать творческие способности и строить планы на будущее. Осень стоит воспринимать как время, которое можно потратить на свое развитие.

Ранее синоптик Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда в Москве и Подмосковье ожидаются первые осенние заморозки.