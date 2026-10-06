Бабье лето закончилось внезапно: снег ляжет на еще не остывшую землю — что будет с дорогами в российском регионе

В среду, 7 октября, мокрый снег пройдет по всей территории региона. Вместе с осадками придет и ветреная погода: порывы могут достигать 20 метров в секунду. Такие значения требуют осторожности — на дорогах возможны осложнения, а слабо закрепленные конструкции могут не выдержать напора стихии.

По мнению синоптиков, температурный фон тоже окажется неоднородным. Днем термометры покажут от 4 до 9 градусов тепла. Ночью столбики опустятся до минус одного. То есть на смену относительному теплу придет легкий мороз, а мокрый снег будет ложиться на еще не остывшую землю.

В четверг, 8 октября, заметно потеплеет — правда, незначительно. Днем ожидается от плюс 7 до плюс 12. А вот ночью, напротив, похолодает: до минус трех градусов. Ветреная погода сохранится, как и осадки в виде мокрого снега.

Таким образом, жителям региона стоит заранее подготовиться к переменам: достать теплые вещи, быть внимательнее за рулем и учитывать, что погода в ближайшие дни будет неустойчивой. Синоптики продолжают следить за ситуацией, и не исключено, что прогноз еще уточнится.

Ранее сообщалось, что в кузбасском округе сильный ветер повредил крышу спортзала школы.