Один порыв ветра и сорванная кровля: что случилось в школе Тяжинского округа

В Тяжинском округе Кузбасса непогода обернулась повреждением школьной крыши. Сильный ветер сорвал кровлю над спортзалом школы № 3. Об этом информирует МЧС Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Главное, что отмечают в ведомстве, — обошлось без пострадавших. И это не случайность: трагедии удалось избежать лишь потому, что к моменту происшествия занятия уже закончились. Детей в здании на момент инцидента не было.

По данным издания, крышу отремонтировали в этом году. По словам очевидцев, для того чтобы листы кровли сорвало, хватило одного порыва ветра. Такой поворот вызывает немало вопросов у местных жителей: и к строителям, выполнявшим работы, и к тем, кто принимал объект после ремонта. Если кровля не выдержала первого серьезного испытания погодой, насколько качественно были выполнены работы и соблюдались ли технологии.

По данным издания, сейчас на месте работают специалисты. Им предстоит оценить масштаб повреждений, установить причины произошедшего и определить, кто несет ответственность за случившееся. В зависимости от выводов возможны самые разные последствия — от гарантийного ремонта до разбирательства в отношении подрядной организации.

Ранее сообщалось, что россиянка рассказала о погоде в Кемерове одним словом — «жутковато».