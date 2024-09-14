Трамп заявил, что в отличие от Харрис не заинтересован в военном конфликте с РФ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время обращения к избирателям в Лас-Вегасе отметил, что лично он не хотел бы, чтобы началась война между США и Россией, сообщил ТАСС.

Дональд Трамп высказал мнение, что если должность президента США займет кандидат от демократов Камала Харрис, то между Россией и США непременно начнется война.

«Голосуя за [кандидата в президенты США от демократов] Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией?» — заявил Дональд Трамп.

Бывший президент США Трамп успокоил граждан, что в случае реальной угрозы со стороны России сделает все, чтобы защитить население страны. Однако стоит ли первыми провоцировать конфликт, есть ли необходимость воевать, когда можно урегулировать конфликт другими способами. С такими вопросами Дональд Трамп обращался к избирателям.

«Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого», — сообщил кандидат в президенты Трамп.

Политик также предупредил, что Харрис непременно вернет призыв на военную службу. Это значит, что дети американцев будут отправлены на войны, причем те, в которых можно было бы не принимать участие.

Трамп рассказал, что сделает в первую очередь, если будет назначен президентом. Лично позвонит президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Американский политик сумеет найти точки соприкосновения двух конфликтующих сторон.

Ранее сообщалось, что американцы случайно оставили карту военной базы в отправленном на Украину БМП Bradley.