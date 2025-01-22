Байден после ухода с поста уехал в калифорнийский винный город

Издание располагает информацией, что этот же город экс-президент выбирал для отпуска прошлой осенью. Жители провинции привыкли к размеренному образу жизни. Город прославился как место, где выращивают пино-нуар мирового класса.

По данным Bloomberg, в городе расположено ранчо миллиардера Джо Киани, с которым Байден приятельствует. После снятия своей кандидатуры во время президентской гонки Джо Байден несколько дней гостил у миллиардера.

Издание сообщило, что экс-президент провел краткое прощальное выступление, а после сразу начал путешествие. В городок он отправился в 14:00. В этот же день в Белый дом уже в качестве 47-го президента вернулся Дональд Трамп.

Издание предполагает, что Байден воспользуется появлением большого количества свободного времени в личных интересах. Так, в Калифорнии на Стернс-Уорф находится компания Great Pacific Ice Cream Co., которая выпускает мороженое. По заявлению Байдена в интервью, это одно из его любимых лакомств. Кроме того, в Санта-Инес расположена одна из лучших виноделен Crown Point.

«Будучи заядлым велосипедистом, он, скорее всего, встретится с бывшей первой леди Джилл Байден на живописной велосипедной дорожке Valley Loop, соединяющей несколько самых красивых городов Санта-Барбары», — предполагает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Байден превентивно помиловал нескольких высоокопоставленных чиновников.