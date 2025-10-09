Байкер по прозвищу Кот после выписки из больницы планирует ездить на велосипеде

Министерство здравоохранения Кузбасса на официальных порталах проинформировало о самочувствии известного байкера из Запорожья Владимира Гожия, который посетил разные страны России, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». На 29-й день путешествия из Запорожья во Владивосток на трассе под Мариинском мужчину сбил автомобиль.

По информации издания, мотоцикл не подлежит восстановлению. После ДТП байкера, известного многим под псевдонимом Кот, доставили в реанимацию. Медики диагностировали перелом бедра и плеча. Лечение осложнялось другими травмами, полученными в разное время. После улучшения самочувствия пациента перевели в отделение травматологии. В ближайшее время ему предстоит пройти курс реабилитации, но обратиться к врачам он сможет уже по месту проживания. Мужчине разрешили вернуться домой.

По данным издания, байкер отправился в путешествие без единомышленников. Поездку он приурочил своему 60-летию. Владимир рассказал, что раньше много путешествовал на велосипеде. Таким образом он посетил Грузию, Турцию, Грецию, Узбекистан и Таджикистан.

«В общей сложности наездил около 50 тыс. км. С 2008 года катался на велосипеде, с 2017 — на мотоцикле. К весне снова хочу сесть на велосипед», — на официальном сайте Министерства здравоохранения Кузбасса приведена цитата байкера.

