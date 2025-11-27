Балашиха стала одним из самых привлекательных городов для трудоустройства в ноябре

Согласно рейтингу портала Сочи.com, основанному на анализе платформы SuperJob, подмосковная Балашиха вошла в число российских городов с наиболее конкурентоспособным уровнем доходов специалистов, сообщил REGIONS.

Согласно исследованию, в ноябре самыми доходными предложениями на рынке труда Балашихи стали вакансии для медицинских работников. По информации издания «Медвестник», в частном медицинском центре соискателю на позицию врача ультразвуковой диагностики готовы предложить вознаграждение от 180 тыс. руб. Еще одна высокооплачиваемая вакансия врача УЗ-диагностики с предложением от 170 тыс. руб. также была размещена в Балашихе, однако на текущий момент она уже закрыта для соискателей.

По данным издания, на втором месте по уровню доходов в Балашихе оказались инженерные специальности. Стартовый уровень заработной платы для инженеров здесь начинается от 100 тыс. руб. Также в числе высокооплачиваемых профессий оказались водители грузового автомобиля с месячным доходом не менее 100 тыс. руб. Промышленные и строительные предприятия готовы предлагать квалифицированным работникам заработную плату, превышающую 100 тыс. руб. в месяц.

