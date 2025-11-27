Новогодняя смена с выгодой: почему работать 1 января может быть финансово привлекательно

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал REGIONS, какие финансовые компенсации и права на отдых гарантированы сотрудникам, которые первый день Нового года вынуждены провести на рабочем месте.

Депутат напомнил, что 1 января утверждено официальным выходным днем. Права работающего в этот день сотрудника защищены на законодательном уровне. Работнику предлагают самостоятельно выбрать наиболее подходящий вариант: получить повышенную выплату или взять в последующем дополнительный день отдыха. Если сотрудник выбирает выходной, то за работу 1 января получает стандартный размер оплаты труда. Выходной можно добавить к отпуску или воспользоваться им в любое время до конца года. Итоговая сумма должна соответствовать двойной оплате праздничной смены даже в случае увольнения, если сотрудник не успел воспользоваться отгулом.

«Трудовой кодекс устанавливает минимальные гарантии: сдельщикам полагаются двойные расценки, работникам с почасовой или дневной ставкой — минимум двойная ставка за часы, которые пришлись на праздник. Для тех, кто трудится по окладу, работа в пределах месячной нормы оплачивается сверх оклада, а при переработке сверх нормы оплата возрастает до двукратной за каждый час сверх установленного времени», — сказал парламентарий.

Депутат отметил, что сотрудники, которые работают ночью, в новогоднюю ночь также могут рассчитывать на доплату. В обычные дни в период с 22:00 до 6:00 труд всегда оплачивается с надбавкой. В новогоднюю ночь надбавки суммируются.

«В результате один час работы может быть одновременно оплачен по трем основаниям — как праздничный, ночной и, в некоторых случаях, как сверхурочный, что существенно увеличивает итоговый доход», — пояснил депутат.

Депутат отметил, что работодатели вправе устанавливать корпоративные правила работы в праздничные дни. Они прописываются в трудовом договоре.

