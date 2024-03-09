Балицкий: после атаки дронов в Пологах загорелась ТЭС

Глава Запорожской области Евгений Балицкий на странице в интернет-мессенджере проинформировал о возгорании на электроподстанции в Пологах после атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет.

Глава Балицкий рассказал, что сначала территорию региона атаковали украинские дроны. После на электростанции зафиксировали возгорание. Станция снабжает электроэнергией жителей города Пологи и части Пологовского района. В настоящее время электричество в домах отсутствует.

Специалисты предприятия «Таврия-Энерго» приступят к восстановительным работам после того, как сотрудники оперативных служб смогут ликвидировать возгорание.

«Ситуация на контроле, все силы задействованы на восстановлении критической инфраструктуры», — написал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Таврия-Энерго» сообщает также о проблемах с подачей электроэнергии жителям населенного пункта Каменско-Днепровское. Причина — ВСУ повредили оборудование в период с 28 февраля по 5 марта. Сотрудники делают все возможное, чтобы оперативно решить проблему.

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