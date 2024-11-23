Балицкий: ВСУ атаковали морской порт Бердянска управляемой ракетой

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале проинформировал об атаке со стороны ВСУ.

Глава региона сообщил, что атаке подвергся морской порт в Бердянске. Противник применил управляемую ракету. В результате атаки были зафиксированы очаги возгорания, которые удалось оперативно ликвидировать. Из сотрудников или мирного населения никто не пострадал.

«Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта», — написал Евгений Балицкий.

Губернатор предупредил, что повторная атака города со стороны противника не исключена. Он призвал жителей сохранять спокойствие. В городе раздаются звуки работы ПВО. Евгений Балицкий находится на постоянной связи с оперативными службами, чтобы контролировать ситуацию и оперативно ликвидировать любые последствия агрессии ВСУ.

Ранее сообщалось, что после массированного удара по Украине 17 ноября вдвое сократились звонки мошенников гражданам РФ, что Mash связывает с отсутствием электроэнергии в колл-центрах.