Балицкий: ВСУ атаковали морской порт Бердянска управляемой ракетой
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале проинформировал об атаке со стороны ВСУ.
Глава региона сообщил, что атаке подвергся морской порт в Бердянске. Противник применил управляемую ракету. В результате атаки были зафиксированы очаги возгорания, которые удалось оперативно ликвидировать. Из сотрудников или мирного населения никто не пострадал.
«Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта», — написал Евгений Балицкий.
Губернатор предупредил, что повторная атака города со стороны противника не исключена. Он призвал жителей сохранять спокойствие. В городе раздаются звуки работы ПВО. Евгений Балицкий находится на постоянной связи с оперативными службами, чтобы контролировать ситуацию и оперативно ликвидировать любые последствия агрессии ВСУ.
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