Mash: после удара по Украине вдвое сократились звонки мошенников гражданам РФ

В России вдвое сократилось количество звонков от мошенников после того, как Армия России нанесла массированный удар по энергоструктуре Украины, сообщил Mash.

Массированный удар был нанесен 17 ноября, сообщили в Минобороны РФ. Mash обратил внимание, что после этого количество звонков россиянам от аферистов значительно сократилось. Телеграм-канал предположил, чем спровоцирована подобная взаимосвязь. Во многих областях Украины введен график отключения электроэнергии. В колл-центрах нет света, поэтому они не могут совершать свою противоправную деятельность.

Однако телеграм-канал призвал россиян к бдительности. Преимущественно мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или финансовых организаций. Не стоит передавать свои персональные данные, реквизиты карт и коды из сообщений.

«Вместо того, чтобы назвать незнакомцу три цифры с оборота карты, смело сообщайте ему, что борщ — русский», — иронично сообщил Mash.

Mash рекомендует сразу класть трубку и не продолжать диалога с неизвестными людьми. В зоне особого риска находятся военнослужащие России и члены их семей.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают вредоносные файлы пользователям Telegram в сообщениях с прикрепленным документом и подписью: «Это ты на фото?».