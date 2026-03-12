Балкон под атакой: в Реутове дикий хищник напал на волнистых попугайчиков — хозяин едва успел спасти питомцев

Житель Реутова едва не лишился домашних любимцев из-за нападения дикой хищной птицы. Инцидент произошел прямо на балконе многоэтажки, где в клетке живут волнистые попугайчики. Хищник, заметно крупнее вороны, дважды пытался пробить стекло, чтобы добраться до добычи, сообщил REGIONS.

Павел Слуцкий

Владелец пернатых Павел Слуцкий рассказал, что клетка с птицами обычно стоит на подоконнике открытого балкона. Мелкие птахи — воробьи и синицы — заглядывают туда часто, но настоящая опасность пришла, когда появились крупные охотники.

Как выяснилось, это не первый визит хищников. В 2022 году поздним вечером в окно уже врезалась сова. На этот раз агрессия проявилась сильнее: неизвестная птица целенаправленно била в стекло, пытаясь добраться до попугаев. К счастью, питомцы не пострадали — хозяин держит их под постоянным присмотром. Сам Павел признается: встреча с диким пернатым хищником в спальном районе стала для него полной неожиданностью.

«В окно стучался совершенно неожиданный гость — птица, похожая на ястреба! Размером чуть больше ворона, он с невероятной яростью долбился в стекло, пытаясь сцапать моего попугая. Хищник предпринял две попытки охоты на волнистиков, после чего улетел», — поделился Павел Слуцкий.

Орнитолог Иван Краснов, комментируя ситуацию, пояснил: такое поведение, хоть и выглядит необычно, вполне укладывается в рамки природных инстинктов. Открытый балкон, где регулярно кормятся мелкие птицы, для хищника — готовая кормушка.

Голод тоже мог подстегнуть агрессию, особенно в холода, но по одному случаю судить о состоянии птицы сложно. Нельзя и утверждать, что она утратила страх перед человеком — в городах многие пернатые хищники просто привыкают к соседству с людьми и действуют смелее.

«Я бы не говорил ни о потере страха перед людьми, ни о каком-то аномально наглом поведении. Скорее всего, у хищной птицы просто сработал охотничий инстинкт. Мелкие попугаи у окна — это очень заметная и визуально доступная добыча: движение, яркий силуэт, близкая дистанция. В такой ситуации хищник может пытаться атаковать, даже если между ним и птицей есть стекло. Это объясняется не смелостью, а тем, что объект воспринимается как потенциальная жертва», — пояснил Краснов.

