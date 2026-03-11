«Лесной Зорро» и его кулинарные таланты: белоспинный дятел в Подмосковье покоряет сердце избранницы акробатикой

В подмосковных лесах наступила пора любви: птицы разворачивают настоящие перформансы, чтобы покорить сердца избранниц. Брачный сезон превращает лесную чащу в сцену, где звучат трели, сверкают яркие перья и даже разворачиваются воздушные акробатические этюды. Некоторые пернатые идут еще дальше и демонстрируют кулинарные способности, угощая самок собственноручно добытыми лакомствами, сообщил REGIONS.

Одним из самых зрелищных участников этих событий стал белоспинный дятел, которого в национальном парке «Лосиный остров» прозвали «лесным Зорро». Своим черно-белым оперением он действительно напоминает маску знаменитого героя.

Ухаживания этого редкого для региона пернатого больше похожи на тщательно продуманный спектакль. Сначала он устраивает для самки показательные полеты с элементами акробатики, а затем переходит к гастрономической части — преподносит самые сочные личинки. Пока избранница лакомится, кавалер остается рядом и нежно обмахивает ее пестрыми крыльями, словно заботливый кавалер.

«Бравый самец взмывает вверх, делает крутой вираж, затем — летит навстречу подруге. Чтобы покорить сердце избранницы, он старается из всех сил барабанить по дереву так, что эхо разносится по всему лесу», — рассказали REGIONS в пресс-службе заповедника.

Увидеть эту лесную историю любви можно, отправившись на экскурсию по «Лосиному острову». Сотрудники парка уверяют: танец и трепетная забота «лесного Зорро» способны впечатлить наблюдателей едва ли не больше, чем его пернатую избранницу.

Ранее сообщалось, что в феврале в подмосковных лесах начался сезон «свадеб» у белок, бобров и лисиц.