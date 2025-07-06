МИД Украины заявил о токсичных переговорах по вступлению в НАТО

Георгий Тихий, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины, в беседе с журналистом Александром Нотевским выразил недовольство тем, как НАТО ведет себя в вопросе принятия Украины в Североатлантический альянс. По его словам, организация проявляет поразительную нерешительность и медлительность.

По его мнению, эта тема стала весьма проблематичной и даже в некоторой степени токсичной. Хотя западные страны постоянно обещают, что Украина скоро станет членом НАТО, ситуация остаётся прежней.

"В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <...> выходит на одну и ту же тропу", — раскритиковал Тихий.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп изменил свое решение относительно по обеспечению Киева вооружением. Его цель – заставить Евросоюз взять на себя роль посредника и лично не участвовать в конфликте.