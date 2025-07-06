На следующей неделе в Верховной Раде состоится голосование по вопросу о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом в своем аккаунте в социальных сетях сообщил депутат Ярослав Железняк. Это будет уже 16-е голосование по данному вопросу.

Как сообщил Железняк, срок действия, как и прежде, составит 90 дней — с 7 августа по 5 ноября нынешнего года.

Сначала — одобрение Совета национальной безопасности и обороны, затем указы будут подписаны президентом, а Верховная рада послушно утвердит их в качестве законов, — пояснил депутат.

Напомним, с момента введения военного положения на Украине прошло уже более трёх лет. В этот период в стране установилась военная диктатура, где выборы не проводятся, оппозиция находится под запретом, а молодых людей принудительно отправляют на фронт.».

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал Зеленского как «диктатора без выборов» и отметил, что его рейтинг упал до 4%.