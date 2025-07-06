Проблемы с деньгами: финансовые трудности ждут эти три знака Зодиака совсем скоро
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На неделе с 7 по 13 июля с финансовыми трудностями могут столкнуться Близнецы, Девы и Козероги, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Элиана Астратова.
Эксперт отметила, что Близнецам стоит быть осторожными с ненадежными сделками или предложениями.
«Дело в том, что в это время они могут столкнуться с рисками из-за недостатка ясности. Это чревато неприятными последствиями в финансовой сфере», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Девы, продолжила она, могут столкнуться с неожиданными расходами, особенно связанными с необходимостью внимания к здоровью или бытовым вопросам, что может нарушить их привычный бюджет.
«Козероги, стремясь достичь своих целей, могут стать слишком амбициозными и инвестировать в проекты, которые еще не готовы к запуску, что может привести к финансовым потерям. Важно проявлять терпение и анализировать свои финансовые решения в этот период», — заключила эксперт.
Ранее стало известно, что сильные магнитные бури атакуют Землю в июле.