Проблемы с деньгами: финансовые трудности ждут эти три знака Зодиака совсем скоро

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Фото: [freepik.com]

На неделе с 7 по 13 июля с финансовыми трудностями могут столкнуться Близнецы, Девы и Козероги, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Элиана Астратова.

Эксперт отметила, что Близнецам стоит быть осторожными с ненадежными сделками или предложениями.

«Дело в том, что в это время они могут столкнуться с рисками из-за недостатка ясности. Это чревато неприятными последствиями в финансовой сфере», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Девы, продолжила она, могут столкнуться с неожиданными расходами, особенно связанными с необходимостью внимания к здоровью или бытовым вопросам, что может нарушить их привычный бюджет.

«Козероги, стремясь достичь своих целей, могут стать слишком амбициозными и инвестировать в проекты, которые еще не готовы к запуску, что может привести к финансовым потерям. Важно проявлять терпение и анализировать свои финансовые решения в этот период», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что сильные магнитные бури атакуют Землю в июле.

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