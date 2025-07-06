Вильфанд: грозовые ливни обрушатся на внушительную часть России

В первой половине июля в некоторых регионах России могут наблюдаться опасные погодные условия из-за сильных дождей. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, осадки будут особенно интенсивными на Урале, Сибири и части Дальнего Востока.

По словам метеоролога, в горных районах Дагестана наблюдается повышение уровня воды в реках из-за непрекращающихся дождей.

«В некоторых районах Дагестана уровень воды будет достигать опасной отметки, то есть подтопление населенных пунктов прогнозируется», — предупредил Вильфанд.

В период с 6 по 7 июля в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае ожидаются периодические сильные осадки в виде дождя.

На Урале, в южной части Тюменской области и в Курганской области ожидаются обильные осадки. В Омской области пройдёт грозовой ливень с градом, скорость ветра может достигать 27 метров в секунду.

В ближайшие дни в Волгоградской области прогнозируются дожди с грозами и шквалистым ветром.

«Дневная температура составит 25-30 градусов, а скорость ветра будет близка к 25 м/с. В Красноярском крае тоже сильная жара, температура около 30-35 градусов, и все-таки тоже сильные дожди прогнозируются», — рассказал Вильфанд.

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