Москвичам в воскресенье посулили небольшой дождь и до плюс 22 тепла

Фото: [ Фонтан в парке Мира в Коломне летом/Медиасток.рф ]

В воскресенье в Москве ожидается кратковременный дождь, а температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла, поведал в беседе с РИА Новости Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

По мнению эксперта, в воскресенье на погоду будет влиять довольно теплый атмосферный фронт, который принесёт с собой многоярусные облака.

"В Москве и Подмосковье ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 - плюс 22 градуса", - рассказал Тишковец.

Метеоролог добавил, что давление в атмосфере будет незначительно снижаться и достигнет отметки в 745 миллиметров ртутного столба.

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