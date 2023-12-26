Банк в Удмуртии оштрафован на 500 тыс рублей из-за давления на мать погибшего военного СВО

После гибели сына в зоне СВО жительница Удмуртии узнала, что у него был открыт кредит в коммерческом банке. Сотрудники финансового учреждения связались с матерью и требовали погасить задолженность. Женщину запугивали корректоры. Юридических оснований для этого не было, сообщает udm-info.ru .

Коммерческое финансовое учреждение обязано выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Данные о нарушении также переданы в правоохранительные органы. После вмешательства местной власти звонки с угрозами матери погибшего военного СВО прекратились. Угрожали также жене и сыну.

Профильный отдел УФССП не оглашает название банка. Согласно закону РФ, долги погибших военных СВО автоматически списываются. Юрист Алексей Хамитзянов рассказал, когда это правило не действует.

«Если военнослужащий погиб во время СВО, после нее из-за полученных там травм или заболевания, или если он стал инвалидом первой группы, кредитные обязательства членов его семьи прекращаются. Однако следует понимать, что действие закона распространяется лишь на кредитные обязательства, возникшие после 24 февраля 2022 года. То есть кредитный договор должен быть заключен именно после этой даты», — рассказал корреспонденту Udm-Info юрист Алексей Хамитзянов из компании, которая специализируется на урегулировании задолженности физических лиц.

Эксперт пояснил, что родственники должны обратиться в банк и предоставить документы, что военный погиб непосредственно в зоне СВО. Долги мобилизованного заемщика погашают за счет прибыли банков. В некоторых случаях банк самостоятельно решает, списывать долги или требовать выплаты.

«Если военнослужащий жив, но получил увечья, необходимо эти факты зафиксировать документально, с помощью медицинского заключения. В случае смерти, помимо обычного свидетельства о смерти, потребуется и врачебное свидетельство, которое указывает ее причины и обстоятельства», — уточнил юрист.

Ранее мы сообщали, что мать погибшего в зоне СВО военного не может добиться, чтобы ей провели воду в дом. Оставшись без поддержки сына, пенсионерке сложно набирать воду в колонке на улице.