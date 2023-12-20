Чиновники игнорируют просьбу матери погибшего военного СВО из Татарстана провести ей воду

Мать погибшего в зоне СВО военного обратилась с просьбой провести ей воду в дом, но чиновники начали направлять ее из одной организации в другую, сообщает inkazan.ru . Завершить страдания женщины пообещал глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

Активист Михаил Ильин разбирался в ситуации. Сын женщины погиб в декабре 2022 года. Жительница Татарстана обратилась к главе Пестречинского района Ильхаму Кашапову. Чиновник обещал помочь.

Женщина объяснила, что после гибели сына, ей некому помогать. Колонка стоит на улице. Чтобы набрать воды, ей необходимо в любую погоду выходить во двор. Пенсионерка просит провести ей водопровод.

С момента обращения к главе прошло полгода, когда женщина получила отказ. Мать погибшего бойца СВО обратилась к депутату Государственной Думы Айрату Фаррахову, который рекомендовал написать заявление в прокуратуру.

Глава Пестречинского района объяснил причину отказа. Во-первых, нужно найти средства для прокладки водопровода. Во-вторых, определить технические условия. В-третьих, разработать проектно-сметную документацию. Чиновник пообещал, что все три пункта будут реализованы в ближайшее время.

Ранее сообщали, что 22-летний военный СВО из Нижнего Тагила не может добиться выплат от государства в связи с ранением.