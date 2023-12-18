Банка с вареньем и снег: Близкие находят способы, как передавать разные предметы в колонию

Сотрудники ФСИН призывают граждан не нарушать закон, передавая различные предметы осужденным в колонию. В таком случае против того, кто совершал попытку передачи, возбуждают административное дело. В ведомстве назвали необычные способы, которые недавно были применены, сообщает properm.ru .

Так, к заключенному в колонию № 9, расположенную в Приморском крае, принесли банку с вареньем. Сотрудник исправительного заведения обратил на это внимание. Выяснилось, что внутри банки лежала флешка и сим-карта.

В КТБ-17 проводили осмотр территории. Сотрудники ФСИН обратили внимание на сугроб, расположенный на территории колонии. В нем под снегом было спрятано три сотовых телефона.

По каждому факту проводится проверка. В случае заведения административного протокола человека обязывают заплатить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

В российских исправительных учреждениях по сравнению с данными 2013 года содержится 2,5 раза меньше осужденных (266 тысяч человек). Десять лет назад наказание отбывало примерно 700 тысяч человек.