Банки начали повышать доходность по инструментам сбережений

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер проинформировал, что 1 ноября банк на 1 п.п. увеличил базовую ставку и надбавку за совершение покупок по карте банка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Для новых клиентов банка введен приветственный период. Для тех владельцев карт, кто заключил сотрудничество ранее, доступно предложение — 20% годовых при совершении операций по оплате товаров и услуг картой. Тип карты значения не имеет. Эксперт отметил, что новые программы позволят в преддверии Нового года в полном объеме совершить запланированные покупки.

«Клиенты ВТБ открыли уже более 5,1 млн накопительных счетов, а общий объем портфеля накопительных счетов достиг 1,6 трлн рублей», — отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

До 9,3 трлн руб. ВТБ нарастил портфель сбережений физлиц во всех валютах, что в процентном соотношении сопоставимо с 53%. К концу года рынок привлечения может увеличиться до 27% и достигнуть 56,3 трлн руб., что станет рекордным показателем.

Ранее сообщалось, что Центробанк зафиксировал перегрев на рынке корпоративного кредитования.