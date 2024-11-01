Центробанк зафиксировал перегрев на рынке корпоративного кредитования

Центральный банк России обозначил наличие перегрева на рынке корпоративного кредитования. По утверждению директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше», во многих секторах наблюдается низкая чувствительность к изменениям процентных ставок, устанавливаемым регулятором, передал ТАСС.

Она отметила, что с июля в секторе розничного кредитования наблюдается значительное замедление и темпы роста снизились примерно в два раза: с 2% до менее 1%. Однако корпоративное кредитование продолжает демонстрировать рост более 20% в годовом выражении.

В конце октября регулятор внес изменения в свой макропрогноз. Банк России улучшил свои ожидания по росту кредитования населения на 2024 год до уровня 12-15% по сравнению с предыдущими 10-15%, а для корпоративного сектора — до 17-20% с 10-15%.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил базовую процентную ставку с 3,65% до 3,4% годовых.