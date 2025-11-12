В Красногорске взяли на контроль дело о покушении на убийство ребенка

Красногорская городская прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство несовершеннолетнего по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером. 10-летний мальчик поднял подарочную коробку с прикрепленной 10-рублевой купюрой на улице Октябрьской, после чего та взорвалась в его руках. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, ему оказывают необходимую помощь. Правоохранители устанавливают личности, причастные к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.