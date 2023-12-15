Банки отреагировали на решение ЦБ о повышении ставки: ставки по вкладам экстренно поднимают

После объявления о повышении ключевой ставки до 16%, банки РФ информирует клиентов о поднятии ставок по своим сберегательным продуктам также в среднем до уровня 16%, сообщает ТАСС .

О повышении ставки до (либо именно на) 16% годовых уже заявили такие банки: «Сбер» (различные вклады), ВТБ (линейка сберегательных продуктов), МТС-банк (для новых клиентов только по одному из выбранных вкладов), Росбанке (по одному из вкладов), Альфа-банке (по большей части вкладов).

Максимальная ставка до 14.5% вырастет для клиентов Совкомбанка. 16,1% годовых - такую ставку стоит ожидать клиентам программы «Альфа-премиум». Максимальную ставку в размере 16,5% годовых утвердили в «Хоум банке». 17% годовых установили в «Почта банке».

Некоторые банки заявили о повышении уже сегодня, 15 декабря. Другие финансовые организации выпустят об этом пресс-релиз 16 декабря.

Некоторые эксперты предполагают, что в 2024 году ЦБ может снова поднять размер ключевой ставки.