Эксперты не исключают, что ключевая ставка в 16% - это еще не предел

ЦБ продолжает борьбу с инфляцией, в связи с чем 15 декабря поднял ключевую ставку с 15 до 16%. Эксперты обсудили, как это отразится на развитии экономики и можно ли ожидать повышения ставки уже в 2024 году, сообщает rosbalt.ru .

Эксперты считают, что в 2024 году Центральный Банк будет применять все необходимые меры, чтобы снизить ключевую ставку. Однако, не исключено, что она будет еще раз поднята. Критичное значение - это порог от 17 до 20%.

«Размер ставки нельзя оценивать в отрыве от общего состояния экономики в стране и мире. Ключевая ставка 15% при нулевых ставках в мире — это высоко, а при 6% — нормально. Так что, наверно, 20% в текущем моменте будет высокой границей», — отметил директор департамента корпоративных финансов АО ИК «Риком-Траст» Николай Леоненков.

Эксперт Олег Абелев объяснил, что повышение ключевой ставки на краткий период позволяет урегулировать ценообразование. В декабре ЦБ уже не стоило снова повышать ставку. Однако, эксперт отмечает, что рынок был готов. Многие банки уже заложили это повышение в кредитные продукты.

Население ощутит изменения в жизни в первой половине 2024 года. Именно в этот период проявятся последствия решения ЦБ от 15 декабря.

«Если оглянуться на год назад, то ключевая ставка пока ничего не изменила», — резюмирует начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ», кандидат экономических наук Олег Абелев

Эксперт Павел Самиев уверен, что очередное повышение ставки уже не изменит ситуацию на финансовом рынке. Сейчас же первым отреагирует рынок недвижимости. Люди перестанут оформлять ипотеки и покупать жилье. Малый, средний и крупный бизнес также зависит от размера ставок из-за оформленных кредитов.

«Стоит еще отметить, что сейчас дельта между ставкой и инфляцией у нас едва ли не самая высокая в мире. И повышать ставку дальше уже нецелесообразно», — сообщил в комментарии для «НИ» сооснователь и гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром», председатель комитета «Опора России» по финрынкам Павел Самиев.

Эксперт Петр Щербаченко рассказывает, что повышение ставки ЦБ вводит для качественной жизни россиян, сбережения их средств и снижение цен.

Эксперт Ольга Тарасова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», с какой целью ЦБ поднимает размер ставки и как решение отразится на развитии экономики, жизни людей.