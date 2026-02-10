Баннер вместо крыши: челябинцы от безысходности пожаловались президенту

Областное отделение общественной организации «Народный фронт» проинформировало о проблеме жильцов дома, расположенного в Челябинске. Летом после пожара на крышу натянули баннер. С тех пор никакие ремонтные работы не проводились, сообщил kursdela.biz.

По информации общественной организации, восстановлению подлежит треть крыши. Жильцы сообщили, что баннер на крышу натянули сотрудники управляющей компании. После пожара они не приступали к ремонтным работам. Обращение во многие инстанции жильцам не помогло. Им отвечают, что пока выделить финансирование не могут.

По данным жильцов, снег попадает на территорию чердака. Теперь там копится влага, которая быстро превращается в лед. В квартирах жильцов холодно. Люди переживают, что ситуация обострится весной, когда снег и лед начнут таять. Жильцы уверены, что их квартиры затопит водой. Россияне обратились на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.

По информации организации, общественники выехали на место и обратились в мэрию Челябинска с просьбой посодействовать жителям в решении проблемы.

