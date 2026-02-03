Ночь потопа: как обрушение кровли в Кинешме оставило дом без тепла

В Кинешме в результате обрушения крыши жилой дом на улице 50-летия Комсомола остался без отопления. Авария произошла в ночь на понедельник, когда снежная масса обрушила 70 квадратных метров кровли, что привело к потопу и отключению теплоснабжения.

Жильцы пятиэтажки проснулись около трех часов ночи от сильного шума и обнаружили, что по подъезду хлещет вода, доходя до первого этажа. Попытки дозвониться до управляющей компании «Жилищник» не увенчались успехом, и помощь удалось вызвать только через службу «112».

В течение часа после происшествия в доме отключили отопление для предотвращения дальнейших повреждений. Работы по устранению аварии начались с первым светом, и к 10 утра тепло подавалось частично. Полное восстановление системы отопления во всем доме произошло к 16:00.

По предварительной оценке специалистов, причиной обрушения стали не выдержавшие тяжести снега стропильные балки.

Кровля на доме менялась в 2010 году при другой управляющей организации. Подрядчики уже демонтировали рухнувшие конструкции и планируют до конца недели установить новые, усиленные стропила. Летом планируется укрепить оставшиеся балки.

Горячая вода, хлынувшая с верхних этажей, залила три квартиры, собственники которых намерены требовать компенсацию. По факту ЧП проводят проверки жилищная инспекция и прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Бодайбо Иркутской области почти неделю не могут восстановить отопление.