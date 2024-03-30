Барбершоп, где работал обвиняемый в теракте в «Крокусе» Файзов, закрыт

Барбершоп в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов, по-прежнему закрыт, сообщили РИА Новости .

Местные жители рассказали, что барбершоп закрыли сразу после визита сотрудников правоохранительных органов. Тогда они опросили всех, кто работал в барбершопе. Теперь заведение закрыто, но таблички уже нет. Ее сняли. Владелец соседнего с барбершопом магазина электроники Максим предположил, что вывеску убрали, чтобы к зданию не приходили люди с угрозами и расспросами.

«Я думаю, что благоразумный человек, даже с учетом вот этих эмоций, злобы, нормальный человек не пойдет этого делать, так как это в принципе уголовно наказуемое деяние. Он не будет сам отличаться от этих вот других... террористов», — собеседник РИА Новости не думает, что россияне приходили бы к барбершопу, чтобы угрожать сотрудникам.

Мужчина рассказал, что Файзов проработал в барбершопе в период с ноября 2023 года и примерно до февраля 2024 года. Он вел себя обычно, всегда здоровался. Невозможно было предположить, что он террорист.

«Я, конечно, мягко скажем, был в шоке, когда узнал, что это он», — считает Максим.

Владелец парикмахерской такой же национальности, как и подозреваемый в теракте. Максим уверен, что национальность не имеет значения. Владелец всегда был приятным человеком. Собеседник агентства надеется, что он вскоре сможет открыть свое заведение и продолжит заниматься бизнесом.

Ранее мы сообщали, что Минтруд Таджикистана заявил об оттоке трудовых мигрантов из России после теракта по разным причинам: на некоторых оказывают психологическое воздействие россияне, другие же растеряны и не понимают, что им делать.