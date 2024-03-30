Минтруд Таджикистана заявил об оттоке трудовых мигрантов из РФ после теракта из-за давления со стороны россиян

Заместитель министра труда и занятости Таджикистана Шахноза Нодири рассказала РИА Новости об оттоке трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус Сити Холле», который спровоцирован различными причинами, в том числе и психологическим давлением со стороны россиян.

«После теракта наше министерство наблюдает отток трудовых мигрантов из Российской Федерации», — рассказала РИА Новости Шахноза Нодири.

Трудовые мигранты обращаются в министерство труда и занятости Таджикистана в связи с притеснениями в их адрес. Многие иностранные жители растеряны. Они не понимают, как им правильно поступать в сложившейся ситуации.

В адрес московского представительства минтруда Таджикистана по вопросам миграции также поступают различные оскорбления. Каждое обвинение зафиксировано. Задействованы различные способы связи: телефонные звонки, письма на электронную почту.

Спикер уверена, что трагедия, безусловно, вызывает негативный настрой населения. Не стоит поддаваться оскорблениям. Ситуация стабилизируется в ближайшее время естественным путем.

Корреспондент РИА Новости отправился в душанбинский международный аэропорт. Лететь в Москву желающих практически нет. В обратном направлении рейсы переполнены.

Ранее жительница Югры рассказала, что жители ее дома стали негативно относиться к дворнику из Таджикистана, с которым на протяжении десяти лет складывались добрые отношения.