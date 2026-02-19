«Барби-лоб» и уколы в уши для похудения: косметолог рассказала, какие процедуры из соцсетей опасны для здоровья

Ростовский косметолог Кристина Лелюшина рассказала, какие тренды из соцсетей используют россиянки в реальной жизни, сообщил rostovgazeta.ru. Эксперт предупредила, что многие процедуры оказывают негативный эффект.

«Люди ориентируются на ролики в соцсетях, а не на медицинские показания. Любое вмешательство должно быть оправдано, безопасно и прогнозируемо», — высказала мнение Кристина Лелюшина.

По данным специалиста, инъекции ботулотоксина в ушные раковины рекламируются как способ контролировать аппетит. Однако наука на данный момент не подтвердила эффективность метода. Кристина Лелюшина назвала побочные эффекты: нарушение чувствительности, воспаление, асимметрия тканей.

«Чаще всего эффект — это самовнушение», — объясняет специалист.

Эксперт отметила, что инъекции в стопы — еще один недоказанный способ облегчения состояния при ношении высоких каблуков. Искусственное расслабление мышц стоп может привести к перераспределению нагрузки, что отразится на изменении походки.

«В долгосрочной перспективе страдают коленные суставы, тазобедренные суставы и позвоночник», — подчеркивает Лелюшина.

Эксперт рассказала, что инъекции в жевательные мышцы позиционируются как способ сделать лицо более узким. Процедура действительно назначается при гипертонусе мышц. Однако, по мнению специалиста, без назначений метод может привести к негативным последствиям: усиление носогубных складок и нарушение прикуса, провисание нижней трети лица и нарушение правильных пропорций.

У эксперта также вызывает сомнение чрезмерное разглаживание лба до полной неподвижности мимики — «барби-лоб».

«Пациенты просят „гладкий как стекло“ лоб. Но полностью выключенная мимика — это не омоложение, а эффект маски. Лицо теряет естественность, и окружающие интуитивно считывают неестественные изменения», — отмечает врач.

