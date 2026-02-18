Дерматолог предупредила об опасности частого гель-лака

Красота ногтей, которую дарят гель-лаки, имеет обратную сторону медали, и врачи все чаще бьют тревогу. Доктор медицинских наук Юлия Галлямова в интервью радио Sputnik объяснила , почему ежемесячное обновление покрытия может обернуться многомесячным лечением. Оказывается, расплата за безупречный маникюр — это здоровье ногтевой пластины, которая просто не успевает восстанавливаться между процедурами.

По ее словам, главная проблема кроется в технологии нанесения: чтобы гель-лак держался мертвой хваткой, мастер вынужден спиливать верхний слой ногтя. Даже при самом щадящем подходе это неизбежная травма. С каждым новым покрытием ноготь истончается, как бумага, теряя защитный барьер. А истонченная пластина — это открытые ворота для инфекции, причем чувствительность тканей под ногтями настолько высока, что любое повреждение может закончиться заселением плесневых грибков или опасного трихофитона.

Дерматолог настаивает на жестком правиле: после двух-трех сеансов непрерывного ношения гель-лака ногтям нужно давать передышку, и речь идет не о неделе-двух. Полноценное обновление ногтевой пластины занимает около полугода — именно столько времени требуется, чтобы отрос здоровый, плотный ноготь, способный снова выдержать агрессивное покрытие. Конечно, звучит как приговор для тех, кто привык к идеальному маникюру круглый год, но профессор непреклонна: эти шесть месяцев «простоя» — не каприз, а жизненная необходимость.

По ее мнению, бесконечно скрывать истонченные ногти под слоем геля не получится. Рано или поздно придется выбирать — либо временная эстетика, либо собственные, крепкие и здоровые ногти без риска подхватить грибок. И лучше сделать этот выбор осознанно, пока вместо красивого маникюра не пришлось лечить запущенную инфекцию.

