Бархатный сезон: эксперт назвала популярные направления россиян

Эксперт предупредила, что в преддверии бархатного сезона наблюдается повышенный спрос на аренду номеров в отелях. Наталья Осипова рекомендует заранее бронировать жилье. По словам эксперта, россияне в первую очередь учитывают доступность проезда. В настоящее время не со всеми странами у России есть прямое авиасообщение. Популярными направления остаются Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд.

По словам Осиповой, многие россияне предпочитают уезжать в Белоруссию. В республике находится большое количество комфортабельных санаториев. Не менее популярное направление — Абхазия. Близкое расположение к границе РФ становится одним из главных преимуществ для отдыхающих.

«Надо учитывать, что прямых перелетов с такими странами, как Испания, Греция у нас сейчас нет. Такие ограничения, конечно, сдерживают поток. В основном, россияне едут туда в деловые или социальные поездки, навестить родственников или решить вопросы с учебой», – уточнила Осипова.

Наталья Осипова рассказала, что граждане также любят российские курорты. В нынешнем сезоне ожидается повышенный спрос на посещение Геленджика, связанный с открытием аэропорта. Туристы выбирают не только курортные города, где есть море. Люди едут в Карелию, Калининградскую область, любуются реками Сибири, посещают Алтай и Хакасию. Спрос также есть на различные отечественные санатории.

Ранее сообщалось, что отпуск россиян отменился из-за мошеннического турагентства.