Отпуск россиян отменился из-за мошеннического турагентства

Жительницу Топок обвиняли в 16 преступлениях по статье «Мошенничество», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса.

В ведомстве сообщили, что к сотрудникам правоохранительных органов обратились 18 граждан. История каждого была схожа. Россияне становились клиентами турагентства и оплачивали путевки в Турцию, Египет и Таиланд. В назначенные дни их поездка не состоялась.

По информации ведомства, после предварительной проверки против 50-летней директора турагентства возбудили уголовное дело. Общая сумма ущерба составила около 2,3 млн руб. Было установлено, что мошенница присылала фиктивные данные о брони туров. Она убеждала россиян в необходимости сначала переводить ей предоплату, а потом оставшуюся часть денег. Люди оставались без путевок и денег.

«Полученными денежными средствами директор агентства оплачивала путевки ранее обратившимся клиентам», — указано в сообщении.

По информации ведомства, суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы условно. Испытательный срок — четыре года. Директора турагентства обязали возместить клиентам материальный ущерб.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лукацкий предупредил, что в период сезона отпусков мошенники чаще всего подделывают сайты турагентств.