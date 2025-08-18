Дагестан, Адыгея и Алтай: эксперт назвала лучшие места для отдыха осенью

Руководитель сервиса бронирований путешествий по России и миру «Турслет» Мария Журавлева высказала мнение, что в сентябре россиянам стоит отдохнуть в Дагестане, Адыгеи, Алтае и Калининградской области, сообщил inkazan.ru.

Эксперт рассказала, что в Дагестане в сентябре и октябре чаще всего температура воздуха достигает 20-25 °C. Это время идеально походит для прогулок и экскурсий. На территории региона расположено много достопримечательностей: смотровая площадка на горе Тарки, крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, самый глубокий в Европе Сулакский каньон.

По мнению эксперта, в Адыгеи начало осени подходит для занятий каньонингом, рафтингом по горным рекам, джипингом к водопадам и восхождений на вершины. Зной уже не мешает гулять по региону. Алтай раскрывается осенью: река Катунь отличается ярким цветом, у гор виднеется зелень, а на их вершинах — снег.

По данным эксперта, в России есть два пляжа, которые удостоены награды «Голубой флаг». Они расположены в Калининградской области. Обычно в регионе туристов становится меньше, что делает многие локации более доступными.

