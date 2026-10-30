«Разрешите себе ничего не делать»: психолог объяснил, как перестать тосковать по морю на работе

Побороть навязчивую тоску по морю на работе помогут качественный вечерний отдых и снятие внутренних запретов на лень. Об этом « Абзацу » рассказал психолог Сергей Костеренко. По его словам, постоянные мысли об отдыхе на курорте могут говорить о переутомлении и потребности в разгрузке.

В офисе людям приходится сдерживать эмоции, поэтому желание уехать к воде специалист назвал попыткой сбежать от накопившегося стресса. После работы есть часы, чтобы отдохнуть: нужно позволять себе лежать на диване, ничего не делать и проводить время для себя, прогуляться в парке или возле пруда, сходить в кино или порадовать себя вкусным. Разрешить себе ничегонеделание важно, чтобы вернуться в следующий трудовой день с восстановленными силами.

Психолог также подчеркнул, что вместо иллюзорного побега стоит честно признать свои истинные желания — потребность в тишине, защищенности и эмоциональной разгрузке. Он добавил: если работа вызывает стойкое неприятие даже после качественного вечернего отдыха, то стоит задуматься о смене деятельности. Таким образом, по мнению Костеренко, тоска по морю — не повод для немедленного отпуска, а сигнал пересмотреть режим отдыха и, возможно, отношение к работе.