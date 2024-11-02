Башкирия начала поставки мяса индейки в страны Африки
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Башкирия начала поставки мяса индейки в страны Африки, сообщил mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.
Мелеузовское предприятие ООО «Союзпромптица» начало поставки полуфабрикатов из мяса индейки в различные страны Африки. В рамках заключенного контракта первая партия груза была доставлена в Республику Гвинея 31 октября.
Сотрудничество с Африканским континентом началось в начале 2024 года. За этот период времени было совершено пять отгрузок. Индейка российского производства появилась в широком доступе в магазинах Конго, Бенина и Гвинеи. Предварительно продукция в обязательном порядке проходит тестирование.
Ранее педиатр Музафарова перечислила корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» продукты, которые должны быть в обеде школьника. В список вошло мясо индейки.