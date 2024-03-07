Басманный суд Москвы на два месяца заключил под стражу полковников полиции из Омска

Полковников полиции заключили под стражу на два месяца. Оба сотрудника правоохранительных органов в разное время занимали руководящие должности в омском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. Сначала ведомство возглавлял Александр Карасев (до 2017 года). Его преемником стал Рафаэль Карагезян.

Задержанных обвиняют в убийстве, совершенном еще в 2000-ые годы в Омске. Отмечается, что на данный момент их подозревают в одном преступлении, но не исключают, что подобных правонарушений было много. Центральный аппарат Следкома России занимается данным расследованием.

Экс-начальника антикоррупционного отдела омского УМВД Александра Карасева задержали в Москве. Заседание по определению меры пресечения прошло в среду, 6 марта. Отмечается, что у бывшего начальника антикоррупционного отдела омского УМВД Карасева была репутация человека, который принимал участие в махинациях с недвижимостью.

Ранее мы сообщали, что задержанного в Подмосковье блогера «Лисенок» по подозрению в изготовлении детского порно отправили в СИЗО. В публичном пространстве информации о ходе расследования нет, потому что дело касается неприкосновенности несовершеннолетнего.