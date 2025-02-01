Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования гибели подростка в саратовской больнице

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти 16-летней пациентки в больнице Саратова, сообщил телеграм-канал информационного центра ведомства.

По данным ведомства, мама умершего подростка обратилась с требованием проверить ход расследования. По ее словам, 16-летняя девочка поступила в больницу для проведения плановой операции. Подросток умерла. Женщина предполагает, что медицинское учреждение оказало некачественные услуги. По ее мнению, к летальному исходу привела неверно выбранная тактика лечения.

Кроме того, заявительница считает, что расследование проходит слишком медленно. Трагедия произошла в сентябре 2023 года. Женщина предполагает, что уже должны были появиться результативные итоги работы сотрудников правоохранительных органов. В сообщении указано, что уголовное дело расследуют в региональном СУ СК России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Дмитрию Александровичу Костину представить доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты», — указано в сообщении.

Одним из предположений, что могло стать причиной смерти девушки, было отсутствие в больнице крови для переливания, сообщило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 12-летняя школьница из Подмосковья скончалась после курения нескольких «электронок» подряд.