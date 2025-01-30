Девочка из Подмосковья скончалась после курения нескольких «электронок» подряд

По предварительной информации, тело девочки без признаков жизни нашла мама, пришедшая домой с работы. Рядом с телом ребенка лежали четыре электронных сигареты, как полагает канал, смерть могла наступить от них. Однако точную причину выяснят в ходе экспертиз.

Отдельно отмечается, что хронических заболеваний у девочки не было.

Напомним, что в России неоднократно поднимали проблему свободного доступа вейпов, которые губительно сказываются на здоровье. Разрабатываются разные меры для ограждения молодежи от вредоносной продукции. Например, недавно в Совфеде поддержали повышение штрафов за продажу несовершеннолетним вейпов.