Baza: актриса Розанова отрицает нецензурную брань в адрес поклонников на кинофестивале

Актриса Ирина Розанова, идя по красной дорожке на фестивале кино в Ханта-Мансийске, выразилась нецензурной лексикой. Поклонники считают, что оскорбления прозвучали в их адрес. Актриса подобные предположения опровергает, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным телеграм-канала, актрису пригласили на кинематографический фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске для того, чтобы она стала одним из членов жюри. Актеры шли по красной дорожке и улыбались собравшимся людям. Из толпы послышался женский крик с признаниями в любви Ирине Розанове. Актриса остановилась и эмоционально призналась в ответной любви. Сделав несколько шагов, произнесла нецензурную брань.

Видео инцидента быстро распространилось по местным телеграм-каналам. Некоторые пользователи предположили, что нецензурные слова были адресованы именно поклонникам. В сети появились призывы запретить актрисе приезжать в регион на любые мероприятия.

В разговоре с «Базой» актриса рассказала, что была недовольна организацией мероприятия. Она была возмущена, что зрители стояли на морозе в ожидании артистов. Организаторы же не объявляли, кто именно выходит на дорожку. Ирина Юрьевна отметила, что плохо себя чувствовала, поэтому скрыть эмоций не могла. По ее словам, брань не имеет к народу никакого отношения.

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