Baza: мошенники развели подростка на поджог ТЦ в Нахабино через бот для знакомств «Дайвинчик»

Как стало известно ранее, в подмосковном Нахабине ребенок ради 250 тыс. поджег ТЦ «Элизиум». Baza узнала детали истории. Источники канала сообщили, что 13-летний подросток в начале апреля вступил в группу для знакомств «Дайвинчик». Через приложение он познакомился с 12-летней пользовательницей. Аккаунт был подписан именем Марьяна. Школьник предложил прогуляться. Девочка согласилась, но просила прислать геолокацию дома. Подросток выполнил просьбу. Девочка прекратила отвечать на сообщения.

По информации канала, подростку пришло сообщение с неизвестного контакта. В нем было видео. Мужчина с флагом Украины на рукаве заявил, что теперь по переданным координатам ВСУ ударят ракетой. Вскоре чат был удален.

По данным Базы, в следующий раз подростку написал мошенник, который теперь представился сотрудником ФСБ. Он рассказал, что проинформирован о переписке школьника с украинским военным. Поступок он расценил как измену Родине. Мужчина предупредил, что в тюрьме окажется не только мальчик, но и его родители. Школьнику предложили решить вопрос за 500 тыс. руб.

«Таких денег у Ромы, конечно, не было. Тогда семикласснику приказали поджечь машину и здание. Парню прислали 1 тыс. руб. — на канистру бензина и зажигалку, — после чего он поджег «Киа Соренто», припаркованный на Школьной улице, а затем пошел в ТЦ «Элизиум», где разлил бензин на полу магазина «Смешные цены» и устроил поджог», — сообщила Baza.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан серийный поджигатель вышек сотовой связи.