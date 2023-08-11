База неоязычников под видом глэмпинга: Жители Тюмени жалуются на деятельность «Морелеса»

Первыми внимание обратили в Родительском комитете. На территории глэмпинга часто проводят различные мероприятия, которые напоминают религиозные или культовые обряды. В группах социальных сетей выкладывают объявления и приглашают всех желающих посетить мероприятие. Люди отмечают, что формат встреч напоминает языческое капище.

Жители Тюмени решили посетить одно из мероприятий и поделились своим мнением. Складывается впечатление, что под видом деятельности коммерческой зоны отдыха обустроили базу неоязычников. Люди, которые приезжают отдыхать в «Морелеса», не проинформированы о том, какого формата мероприятия проходят на территории базы отдыха.

Ранее на территории Тюменской области, в одном из лесов, нашли дом, в котором живут современные старообрядцы. В семье двое маленьких детей, которые до вмешательства органов опеки не были внесены в реестр ЗАГСа. Ни в одной из больниц не было записи о рождении детей. Также у малышей отсутствовали медицинские карточки.